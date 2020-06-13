قطر تعلن إعادة فتح المراكز التجارية والحدائق والمنتزهات

أصدرت وزارة التجارة والصناعةالقطرية قرارا بخصوص المرحلة الأولى من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ‏الذي يبدأ العمل به اعتبارا من بعد غد الإثنين يتضمن السماح للمجمعات والمراكز التجارية بالعمل خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، مع الالتزام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت. ‎

‏وينص على استمرار إغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما ، كما تمنع إقامة أي فعاليات فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجارية. ‎كما أعلنت ‏وزارة البلدية والبيئة عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بارتياد عدد محدود من الحدائق العامة والمتنزهات لممارسة الرياضة في أوقات محددة اعتباراً من بعد غد الاثنين ضمن الخطة الرئيسية الشاملة للدولة للرفع التدريجي للقيود الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا في مرحلته الاولى. ‎

‏وبينت الوزارة أن موعد ارتياد الجمهور لهذه الحدائق والمتنزهات، سيكون من الساعة الرابعة صباحاً إلى الساعة التاسعة صباحاً، ومن الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة ليلاً.

‎‏وأوضحت أن الحدائق والمتنزهات المسموح بارتيادها خلال المرحلة الأولى هي: منتزه الوكرة العام، ومنتزه الخور، وحديقة 66 القطيفة ، ومنتزه مدينة الشمال، وحديقة السيلية – أبونخلة ، وحديقة الدفنة، وحديقة المتحف، وحديقة الريان ” البساط الأخضر”.

‎