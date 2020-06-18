نابولي يقهر يوفنتوس.. ويتوج بطلا لكأس إيطاليا

توج نابولي، الأربعاء، بطلا لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على يوفنتوس بركلات الترجيح 4-2، وذلك بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقت الأصلي من المباراة النهائية ع

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح بشكل استثنائي عوضا عن خوض شوطين إضافيين، وذلك من أجل تخفيف العبء البدني على اللاعبين الذين عادوا للتو إلى الملاعب بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، على أن يستأنفوا الدوري المحلي اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

واللقب هو الأول لفريق نابولي منذ أن توج بلقب المسابقة عام 2014، فيما فشل يوفنتوس في تعزيز رقمه القياسي ورفع الكأس للمرة الرابعة عشرة.