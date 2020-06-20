أظھرت احصائيات اليوم السبت ان عدد الاصابات اليومية بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) سجلت ما يقرب من 32 ألف حالة في الولايات المتحدة فيما سجلت الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس التاجي 691 حالة وفاة.

واوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز ھوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 31905 إصابات بالاضافة إلى 691 حالة وفاة جديدة.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2220961 اصابة و119112 وفاة في الولايات المتحدة. يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه عدة ولايات امريكية لا سيما فلوريدا وتكساس ارتفاعا قياسيا في يوم واحد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي. كما احتلت كاليفورنيا الآن المرتبة الثانية بعد نيويورك على مستوى البلاد في حالات الاصابة بالفيروس حيث وصلت إلى 170898 حالة.