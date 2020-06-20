أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة واحدة من جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل عدد حالات الوفاة الى 94 حالة.

وقالت الوزارة في بيان ان 1026 حالة إصابة ب(كورونا) سجلت اليوم ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 86488.

واضافت ان 1354 حالة شفاء سجلت ايضا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من (كورونا) إلى 66763 حالة.