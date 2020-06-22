اعلنت السعودية اليوم الاثنين تسجيل 40 وفاة بالإضافة إلى 3393 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1307 متوفى و161005 مصاب.

واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 105175 حالة بعد تسجيل 4045 حالة شفاء جديدة.