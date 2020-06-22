رسميا.. “بي إن سبورت” تعلن وقف بث الدوري الإيطالي

أعلنت شبكة “بي إن سبورت” القطرية اليوم الاثنين بشكل رسمي، عدم بث مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A”، خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة “beIN MEDIA GROUP” في بيان رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدوري الإيطالي”.

أضاف البيان: “نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائما على قنواتنا”.

لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي). نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائماً على قنواتنا.