الصين: نجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية على لقاح محتمل لكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين الاثنين، نجاح التجارب السريرية على البشر في مرحلتيها الأولى والثانية من لقاح منتظر ضد فيروس كورونا، طوره معهد ووهان التابع لمجموعة (Sinopharm).

وأظهرت نتائج التجارب السريرية، أن “التطعيم كان آمنا دون أي تأثيرات جانبية أو رد فعل سلبي، وبعد اعتماد إجراءات مختلفة وجرعات مختلفة من التطعيم، ظهر أن الخاضعين للقاح بدأوا بإنتاج أجسام مضادة للفيروس”.

وأشارت نتائج التحاليل، التي أجريت على الأشخاص الذين حقنوا باللقاح، والذين تلقوا جرعتين منه خلال فترة 28 يوما، معدل تحول إيجابي للجسم المضاد المعادل يصل إلى 100%.

وبحسب الجهة المشرفة على التجربة، فإن “التجارب السريرية للمرحلة الأولى/الثانية كانت عشوائية، وأن اللقاح حصل على أول موافقة للتجارب السريرية في العالم، ثم تم إطلاق التجارب السريرية للمرحلة الأولى/الثانية في مدينة ووزهي بمقاطعة هنان.

وتابعت، بأن “التجارب السريرية أجريت لمدة 66 يوما متتالية وحصلت على بيانات عن سلامة وفعالية اللقاح المعطل لكورونا بعد إعطاء الحقنتين”.

وقدمت البيانات نتائج بحث للقاح أجريت على مواطنين من أعمار مختلفة، وجرعات مختلفة، وأوقات حقن مختلفة بطريقة شاملة نسبيا، وبالتالي فهو يوفر بيانات علمية وتقييمية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وكذلك الاستخدام في حالات الطوارئ.

وقال معهد ووهان: “الدراسة مصممة لتقييم سلامة ومناعة اللقاح المعطل للفيروس لدى الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 59 عاما، ولجرعات الحقن المنخفضة والمتوسطة والعالية على فترات مختلفة”.

وأكد المعهد أن جميع المشاركين في الاختبارات الأولى/الثانية، وعددهم 1120 أتموا فترة النقاهة بنجاح ومن دون مضاعفات.

من جهته، قال كبير العلماء في مشروع اللقاح الوطني “برنامج 863″، يانغ شياو مينغ، أنه “لاحظ أن النمط الجيني عقب تلقي اللقاح تغير، لكنه لا يزال ضمن تأثير الحقن”.

المصدر: ” china.org.cn”