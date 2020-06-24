أعلن رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي ارباش اليوم الثلاثاء ان بلاده ستعيد فتح المساجد لاستئناف أداء صلاة الجماعة غدا الأربعاء بعد اغلاقها بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن ارباش قوله في تصريح صحفي انه يتوجب على المصلين ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي عند دخولهم المساجد.

وكانت الهيئة أعلنت في 16 مارس الماضي اغلاق المساجد في أعقاب تفشي فيروس (كورونا) بتركيا.

وفي اطار العودة الى الحياة الطبيعية خففت الحكومة التركية الكثير من القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا) الى 5001 حالة وعدد الاصابات الى 190165 حالة.