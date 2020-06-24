الكويت – 24 – 6 (كونا) — أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تعافي 505 إصابات بمرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 32809 حالات.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.