اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 41 وفاة بالإضافة إلى 3372 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 1428 متوفى و170639 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 117882 حالة بعد تسجيل 5085 حالة شفاء جديدة.