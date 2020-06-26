الولايات المتحدة تسجل قرابة 40 الف اصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

اظهرت احصائيات اليوم الجمعة ان معدل الاصابة اليومية بعدوى فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) سجل قرابة 40 الف اصابة بالولايات المتحدة في اعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائجة.

واوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 39972 إصابة بالإضافة إلى 2425 حالة وفاة جديدة.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2422299 اصابة و124410 وفاة في الولايات المتحدة.