سجلت الولايات المتحدة 40 ألفا و 173 إصابة جديدة بجائحة كورونا خلال 24 ساعة وهي أعلى زيادة يومية للمصابين بالفيروس التنفسي منذ تفشيه في البلاد وذلك وفقا لإحصاء نشرته اليوم السبت جامعة جونز هوبكنز الامريكية.

كما سجلت الولايات المتحدة 600 حالة وفاة على الأقل خلال ال 24 ساعة الاخيرة وهي أيضا أعلى حصيلة يومية للوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا.

وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى مليونين و 262 ألفا و 472 حالة فيما بلغ عدد الوفيات به 125 الفا و 45 حالة.

وأظهرت البيانات أن ست ولايات أمريكية منها فلوريدا سجلت أيضا أعلى زيادة يومية لانتشار كورونا بين سكانها.

وفي البرازيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 ألفا و 860 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 127ألفا و 474 مصابا.

كما سجلت 990 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 55 ألفا و 961 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا تليها البرازيل من حيث عدد المصابين والمتوفين بجائحة كورونا.