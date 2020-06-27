قالت وزارة الداخلية الكويتية ان الإدارة العامة للمرور ستطلق اعتبارا من يوم غد الأحد نظام حجز المواعيد لاختبار القيادة على موقع الوزارة الالكتروني لمن لديه استمارة صالحة مؤكدة عدم السماح بدخول المبنى دون موعد مسبق.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في (الداخلية) في بيان اليوم السبت ان نظام حجز المواعيد سيكون متاحا لجميع أنواع اختبارات القيادة خاصة وعامة وانشائية ودراجة.

وأكدت وجوب وجود استمارة صالحة وفي حال انتهاء صلاحيتها فانه يجب اعادة تجديدها موضحة اجراءات حجز موعد اختبار القيادة من خلال دخول موقع الوزارة (www.moi.gov.kw) واختيار (الخدمات الإلكترونية) ثم (الإدارة العامة للمرور).

وذكرت ان أوقات العمل بأقسام اختبار القيادة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل على ان تكون في الفترة الصباحية من 8 صباحا الى 12 ظهرا وفي الفترة المسائية من الواحدة ظهرا الى 5 مساء.