الخبيزي: “المعاملة بالمثل” إذا أدرج الاتحاد الأوروبي الكويت ضمن الممنوعين من الدخول

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي أن كل الخيارات المطروحة بشأن الرد على ادراج اسم الكويت ضمن قائمة منع دخول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الخبيزي في تصريح صحافي أنه في حال ادراج اسم الكويت ضمن قائمة منع دخول الاتحاد الأوروبي، فأن الوزارة ستدرس عدداً من الخيارات منها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الأوروبي عند دخول البلاد، مشيراً بأن هناك عدد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي لم تضع اشتراطات على دخول مواطني الكويت لأراضيها.

يذكر أن معلومات يتم تداولها حول عزم الاتحاد الأوروبي إصدار قائمة محددة بعدد من الدول المسموح للمسافرين منها دخول الاتحاد الأوروبي ابتداءً من 1 يوليو 2020.

المصدر : الجريدة