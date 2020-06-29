الخطوط الكويتية: لا يوجد لدينا أي طيار من الجنسية الباكستانية

علقت الخطوط الجوية الكويتية على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الشركة بإنهاء خدمات طياريها من الجنسية الباكستانية بسبب رخصهم المزيفة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح حيث لا يوجد لدى الخطوط الجوية الكويتية أي طيار من الجنسية الباكستانية حالياً ويوجد فقط ١٣ مهندساً من الجنسية الباكستانية يحملون المؤهلات العلمية المعتمدة من منظمات السلامة والصيانة الدولية ويعملون حالياً مع زملائهم بكل كفاءة ومهنية.