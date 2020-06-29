“التربية”: 400 دينار فقط تكلفة المنصة التعليمية

أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان، أن العودة للدراسة ستكون في 4 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بالعودة للدراسة في أي طريقة كانت.

وقال إن العودة للدراسة بالنسبة لطلبة الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي في 4 أغسطس المقبل إلزامية سواء عن بعد أو كرسي المدرسة، مؤكدا أنه في حال استمرار أزمة كورنا سيكون التعلم عن بعد

ومن جانبه أعلن الوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية صلاح دبشة، أنه من المتوقع أن نظام التعلم عن بعد سيطبق في العام الدراسي المقبل وسيتم مناقشة هذا الأمر ويتخذ فيه قرار.

وذكر أن المنصة التعليمية كلّفت الوزارة 400 دينار فقط لتقديم خدمات تعليمية لطلبتنا.

وأشار إلى أن قرارا سيتخذ في 15 يوليو المقبل بشأن طلبة الصفوف من الأول ابتدائي حتى الحادي عشر، مؤكدا ان مصلحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار .