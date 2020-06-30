أطلقت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين منصة لحجز المواعيد المسبقة لمراجعة قطاعاتها الخدمية سعيا منها لتطوير الخدمات وتسهيلها على المواطن والمقيم في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه للاستفادة من خدمات المنصة التي أنجزها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممثلا في الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المعنية يتعين على المراجع الولوج إلى موقع (الوزارة) الإلكتروني ومن ثم اختيار الإدارة الخدمية التي يرغب في مراجعتها.

وأضافت أنه بعد تحديد نوع المعاملة يتم حجز الموعد ومن ثم التحقق من إتمام العملية بنجاح والاحتفاظ بال(باركود) الصادر عنها.

وأفادت بأن الإدارات العامة التي سيسمح بحجز موعد مسبق لمراجعتها عبر الخدمة تشمل (مبنى نواف الأحمد) و(مكتب وزير الداخلية) و(مكتب وكيل وزارة الداخلية) و(مراكز الخدمة) و(الجنسية والجوازات) و(الأدلة الجنائية).

وأوضحت أن الخدمة تشمل كذلك الإدارات العامة ل(مباحث شؤون الإقامة) و(التحقيقات) و(مباحث السلاح) و(الشؤون المالية) و(الشؤون الإدارية) و(أمن المطار – إجراءات الدخول والخروج) و(تنفيذ الأحكام) و(المرور) و(شؤون الإقامة).

وأهابت بالجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية خاصة تغطية الفم والأنف ولبس القفازات والالتزام بالموعد المحجوز لتسهيل إتمام المعاملات مؤكدة أنه لن يسمح بدخول أي مراجع لا يحصل على (باركود) الحجز المؤكد.

ولفتت إلى أن الإدارة العامة لنظم المعلومات تستقبل جميع الاستفسارات للمساعدة في سرعة إنهاء الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني (بريد) Infogdis@moi.gov.kw مشددة على ضرورة التقيد بالموعد المحدد والاحتفاظ بالحجز لإبرازه عند الطلب.