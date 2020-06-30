“إبنة” الزميل سعود العصفور في ذمة الله.. و تعزي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى “ريم” إبنة الزميل الكاتب سعود العصفور ، وسيوارى جثمانها الثرى الساعة التاسعة من صباح الغد في مقبرة صبحان .. تسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون