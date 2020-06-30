غمرت الفرحة القلوب والنفوس مع بدء المرحلة الثانية من عودة الحياة الى طبيعتها في الكويت اليوم الثلاثاء بعد شهور من الاغلاق القسري نتيجة الجائحة التي عمت البلاد والعباد مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على أمل أن تكون بداية انفراج للعودة الكاملة.

وانطلق المواطنون والمقيمون بكل حماسة نحو الاسواق والاعمال وسط احترازات شديدة بعد غياب طويل يحدوهم الأمل وتحثهم الرغبة متسلحين بالإجراءات الصحية الضرورية حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وعاد موظفو القطاعين العام والخاص الى عملهم بكل شوق بما لا يتجاوز نسبة 30 بالمئة كما استقبلت الأسواق والمجمعات التجارية روادها مع الإلتزام بكل الاشتراطات الصحية الوقائية المفروضة مثل التباعد الجسدي بترك مسافات امان وارتداء الكمامات.