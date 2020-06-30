رسمياً.. دول الخليج تغيب عن قائمة دخول أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي حيث يسجّل وباء كورونا تراجعاً، إعادة فتح حدوده أمام 15 دولة اعتباراً من الأربعاء لكن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن التوقعات العالمية لا تزال قاتمة وتدعو إلى ترقّب الأسوأ.

وبعد أيام من المفاوضات، قررت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إعادة فتح حدودها اعتباراً من الأول من يوليو لرعايا 15 دولة من خارج الاتحاد يُعتبر وضع الوباء فيها جيّد، ولم تضم القائمة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستثني هذه اللائحة خصوصاً الولايات المتحدة، وسيتم كل أسبوعين تحديث القائمة التي أعدّها سفراء دول الاتحاد الاوروبي الجمعة.

وتضمّ لائحة الدول التي سيُسمح للوافدين منها بدخول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا وراوندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والاوروغواي.

وتشمل القائمة أيضاً الصين، لكن شرط أن تستقبل على أراضيها الوافدين من الاتحاد الأوروبي. وهذه ليست الحال في الوقت الراهن إلا بشكل محدود جداً.

ووضع الاتحاد عدة معايير لإدراج دولة ما على هذه القائمة، لاسيما أن يكون معدّل الإصابات الجديدة قريباً أو ما دون الـ16 من أصل كل مئة شخص وهو المعدّل في الاتحاد الأوروبي في الأربعة عشر يوماً الماضية.