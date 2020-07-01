“المعلومات المدنية”: نظام حجز المواعيد المسبقة للمراجعة السبت المقبل

قالت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ان نظام حجز المواعيد المسبقة للمراجعة يمكن اعتبارا من يوم السبت، الموافق 4 يوليو الجاري.

واضافت “المعلومات المدنية” من خلال موقعها الالكتروني، انه تطبيقا للاشتراطات الصحية المعتمدة سوف يتم استقبال المراجعين من خلال نظام حجز المواعيد لمراجعة الهيئة عبر الموقع الالكتروني www.paci.gov.kw ولتقييم الأعداد المتوقعة سيتم فتح الحجز اسبوعيا كل يوم سبت الساعة التاسعة صباح