صحيفة: 10 دنانير للهروب من الجليب بتذاكر سفر وهمية..!

ذكرت صحيفة “القبس” أن بعض المقيمين ابتكروا حيلة للهروب بواسطة تذاكر سفر وهمية “على الورق فقط”، وتمكنوا من الخروج بعد إبرازها في نقاط التفتيش.

وحسب الصحيفة ، فإن المقيمين في المناطق المعزولة استغلوا مرونة رجال الأمن مع الحالات الإنسانية ومنها المسافرون، ولدى استيقافهم أبرزوا تذاكر سفر على رحلات مغادرة من مطار الكويت، وبعد خروجهم وردت معلومات لوزارة الداخلية أن هذه التذاكر لا أصل لها، وقد بيعت لهم من مكاتب سفريات داخل مناطقهم بـ10 دنانير للتذكرة الواحدة.

وأضافت المصادر أن رجال الأمن وبعد ورود هذه المعلومات قاموا بمتابعة المكاتب وطلبوا منها قائمة بالحاصلين على تذاكر وإجمالي الحجوزات التي جرت تمهيدا لضبط الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في حين يجري التحقيق مع موظفي هذه المكاتب والموظفين، وبعد أن تبين التلاعب وعدم وجود رحلات سفر فعلية في التوقيتات المحددة اتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

ولفتت إلى ان وزارة الداخلية تتعامل يوميا مع عشرات المحاولات للهروب من المناطق، وطلب قياديو الوزارة من العناصر الأمنية تنفيذ آلية مشددة للتدقيق على من يخرج، ومن ثم يجري فحص تصاريح عدم التعرض بصورة أكثر دقة وتشدداً.