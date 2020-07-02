الإمارات: سفر المواطنين بغرض الترفيه أو السياحة ممنوع حاليا

قالت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء إنه لا يسمح في الوقت الحالي بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه.

وقال الناطق باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري «السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحا في الفترة الحالية، حيث سيكون محددا لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى».

وأضاف الظاهري «الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة وتلقي العلاج الطبي أو مهمة البعثة الديبلوماسية أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص».