قالت وزارة الداخلية الكويتية مساء اليوم الأربعاء إن قوات الأمن تتعامل حاليا في منطقة (علي صباح السالم) مع مسلح وهو أحد المطلوبين أمنيا في حين تمت محاصرة المنزل المختبئ به والسيطرة على الموقع.

وأوضحت (الداخلية) أن المذكور يحمل سلاحا ناريا وقام بإطلاق أعيرة نارية أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية ومنزل مجاور في حين تباشر قوات الأمن مهامها لحين إلقاء القبض عليه (بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني).