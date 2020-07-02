المزرم: مجلس الوزراء يقرر إنهاء العزل المفروض على جليب الشيوخ والمهبولة

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، اليوم الخميس، أنه بناء على عرض وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، فقد قرر مجلس الوزراء اليوم إنهاء العزل المفروض على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، ابتداء من يوم الخميس المقبل، الساعة 5 صباحاً.

وعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا استثنائيا، في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق، استمرار الحظر على الفراونية والجليب والمهبولة، وقال المزرم خلال استفسار لـ «القبس» إن فك الحظر على هذه المناطق يرجع للسلطات الصحية متى ما رأت الوقت مناسباً.