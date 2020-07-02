مجلس الوزراء: : رصد 75 مليون دينار لشراء لقاح لفيروس كورونا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء، و جدد مجلس الوزراء دعوة الجميع إلى الالتزام باشتراطات الصحة العامة وبالتباعد الجسدي للحد من انتشار الوباء

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة تضمن عرضاً للإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بإجمالي أعداد الإصابات التي ثبت إصابتها بفيروس كوفيد 19 حسب المناطق والجنسيات، وكذلك أعداد المتعافين والوفيات ومن يتلقون العلاج، حيث لوحظ استمرار ارتفاع الإصابات بين المواطنين نتيجة المخالطة.

وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير مبلغ 75 مليون دينار كويتي بميزانية وزارة الصحة لشراء لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن الحالة التنفيذية للمقترحات المقدمة من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وبالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن، وقرر المجلس حث الجهات المعنية بالإسراع في دعم القطاع الخاص.

و تدارس المجلس طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بحث الآلية اللازمة لصرف دعم العمالة للمسجلين في البابين الثالث والخامس، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة بمبلغ وقدره نحو 240 مليون دينار ، وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع مجلس الأمة بهذا الشأن حرصاً من مجلس الوزراء على معالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا،والمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للمسجلين على الباب الخامس لضمان عدم تضررهم من تداعيات الأزمة مراعاة لظروفهم والتكاليف الأسرية لهم.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم أكد، اليوم الخميس، أنه بناء على عرض وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، فقد قرر مجلس الوزراء اليوم إنهاء العزل المفروض على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، ابتداء من يوم الخميس المقبل، الساعة 5 صباحاً.