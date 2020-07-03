أظهرت احصائيات اليوم الجمعة تسجيل اكثر من 52 الف اصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة و48 الف اصابة بالبرازيل.

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 52291 إصابة بالإضافة إلى 800 حالة وفاة جديدة.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2739879 اصابة و128740 وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 48105 اصابات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حصيلة الجائحة إلى 1496858.

وأضافت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية انه تم تسجيل 1252 حالة وفاة ليصل اجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد الى 61884 حالة.

وتعد الولايات المتحدة والبرازيل الدول الاعلى على مستوى العالم بعدد حالات الإصابات المؤكدة والوفيات جراء الفيروس.