دول الخليج ممنوعون من دخول لندن هذا الصيف

قالت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إن الزائرين القادمين إلى بريطانيا من 59 دولة ومنطقة لن يكونوا مضطرين للخضوع للحجر الصحي اعتبارا من العاشر من يوليو. وأضافت الحكومة أن القادمين من أي دولة غير مدرجة على هذه القائمة سيكون لزاما عليهم الخضوع لحجر صحي طوعي لحين مرور 14 يوما منذ مغادرتهم لهذا البلد.

وضمت القائمة التي نشرتها وزارة النقل البريطانية اغلب دول الاتحاد الاوروبي وعدد من دول شرق اوروبا اضافة الى بعض جزر البحر الكاريبي واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وهونغ كونغ واستراليا ونيوزيلندا بجانب تايوان وتركيا. وفي المقابل خلت القائمة من أي دولة عربية ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والصين ما يعني ان مواطني الدول غير المذكورة في القائمة سيفرض عليهم حجر صحي الزامي لمدة اسبوعين عند دخولهم بريطانيا تقيدا بالاجراءات التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأوضحت وزارة النقل البريطانية انه لا يمكن لمواطني الدول المعفية من الحجر الصحي السفر الى بريطانيا عبر دول ثالثة غير مشمولة بالاعفاء والا سيكون عليهم الالتزام بالحجر الالزامي. يذكر ان هذا القرار يشمل انجلترا دون غيرها من مناطق المملكة المتحدة وهي اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية والتي تفرض حكوماتها المحلية اجراءات مستقلة اكثر تشددا. ومن المنتظر ان تدخل غدا السبت في انجلترا اجراءات جديدة لتخفيف الاغلاق العام حيث سيسمح للمطاعم والمقاهي ودور السينما والمسرح وبعض الوجهات السياحية والترفيهية بالعودة للنشاط ولكن وفق شروط واجراءات التباعد الجسدي.