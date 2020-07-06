السعودية تعلن عن البروتوكولات الصحية خلال موسم الحج لهذا العام

أعلنت السعودية عن البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال موسم حج 2020، وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج، وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقررت السعودية في يونيو قصر عدد الحجيج المحليين على نحو ألف شخص لمنع انتشار فيروس كورونا بعد حظر أداء المسلمين من خارج المملكة للحج هذا العام وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.

وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» إنه سيتم حظر لمس الكعبة خلال الحج هذا العام وفرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر خلال اداء المناسك بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة.

وسيقتصر دخول منى والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 يوليو حتى الثاني من أغسطس 2020 وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.