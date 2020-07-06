أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 703 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 50644 فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 373 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال703 السابقة تضمنت 463 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 86ر65 في المئة و240 حالة لغير الكويتيين بنسبة 14ر34 في المئة.