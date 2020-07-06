السماح بإقامة صلاة الجمعة 17 يوليو

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الاثنين، تكليف وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو الجاري.

وحث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد والدقيق بالاشتراطات الصحية المعتمدة تجنباً لانتشار العدوى بين المصلين.

مدينة المطلاع

وناقش مجلس الوزراء التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 30-4-2020، وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المرئيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني وتقليص فترات الانتظار على المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.

التوجيهات السامية

واستعرض مجلس الوزراء فحوى لقاء سمو الأمير مع رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد لأداء اليمين القانونية بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة وذلك بحضور سمو ولي وسمو رئيس مجلس الوزراء، أمس.

وطالب سموه ورعاه بتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية بمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام وإحالته للقضاء دون تردد مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وأكد المجلس أن هذه التوجيهات السامية ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها وسيتم الالتزام بترجمتها ووضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع هيئة نزاهة وكافة الجهات ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على المال العام، سائلاً المولى عز وجل لرئيس ومجلس أمناء الهيئة كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم.

استجواب وزير المالية

واستعرض مجلس الوزراء المحاور التي تضمنتها صحيفة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية براك الشيتان، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية حول الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب وأبعاده.

وقال المجلس إنه إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري لكل نائب في مجلس الأمة، فإنه يؤكد دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بوزير المالية براك الشيتان لمواصلة جهوده في عمله الوزاري بكل إخلاص.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.