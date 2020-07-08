“الصحة”: مسحة إجبارية للمرضى قبل دخول الأجنحة بالأقسام الطبية بمختلف المستشفيات

ذكرت صحيفة “الأنباء” نقلاً عم مصادر مطلعة أن وزارة الصحة حددت آلية عمل جديدة لدخول المرضى أجنحة الأقسام الطبية في مختلف المستشفيات.

وقالت المصادر إن الآلية تتمثل في إجراء المسحة الخاصة بڤيروس كورونا لجميع المرضى الذين يتم عمل إجراءات دخولهم إلى المستشفى للتأكد من مدى سلامتهم من الإصابة بالڤيروس.

ولفتت إلى أنه في حال ظهور نتائج المسحة بعد ٤٨ ساعة إيجابية سيتم تحويل المريض الى الأجنحة الخاصة بمرضى كورونا، أما إذا كانت سلبية فسيتم متابعة الوضع الصحي للمريض في نفس الجناح سواء كان باطنية أو جراحة أو غيرهما من الأقسام.

المصدر : الأنباء