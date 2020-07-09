اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 41 وفاة بالإضافة إلى 3183 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2100 حالة وفاة و223327 مصابا.

واضافت انه في المقابل ارتفع عدد حالات التعافي ليصل الى 161096 حالة بعد تسجيل 3046 حالة شفاء جديدة.