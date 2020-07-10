اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 51 وفاة بالإضافة إلى 3159 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2151 متوفى و226486 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 163026 حالة بعد تسجيل 1930 حالة شفاء جديدة.