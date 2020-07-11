أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنه سيتم استئناف العمل لمركز التصديقات في حكومة مول (برج التحرير) ومركز خدمة المواطن في منطقة صبحان وذلك خلال ساعات العمل الرسمية اعتبارا من يوم غد الأحد.

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت المراجعين إلى ضرورة الدخول لموقع الوزارة لترتيب حجز موعد الحضور.

وكانت الوزارة ممثلة بالشؤون القنصلية أطلقت قبل أيام رابطا إلكترونيا لحجز المواعيد المسبقة لجميع معاملات قسم التصديقات تسهيلا للمواطنين والمقيمين نحو إنجاز معاملاتهم بشكل أفضل على أن يقتصر العمل على المبنى الرئيسي في منطقة الشويخ الإدارية.