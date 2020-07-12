4 آلاف متطوع في ألمانيا لاختبار لقاح جديد ضد كورونا

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن نحو أربعة آلاف شخص تقدموا كمتطوعين للخضوع إلى تجارب لقاح جديد ضد فيروس “كورونا”.

وبحسب شبكة “دويتشه فيله”، فإن التجارب ستجرى على متطوعين في ألمانيا وخارجها، على أن تقام غالبية التجارب في المشفى الجامعي ببلدة توبينغن.

المشرف على اللقاح الجديد بيتر كريمسنر، قال إن اللقاح المقصود طوّرته في حزيران/ يونيو الماضي شركة “كيور فاك” للأدوية الحيوية، ويحمل اسم “mRNA “، علما أن 50 شخصا تناولوه حتى الآن.

وأكد كريمسنر عدم حدوث أي آثار جانبية على المتطوعين الذين تناولوا اللقاح.

يذكر أن لقاح “mRNA” هو نوع من جزيئات الخلية، وينتج نوعا من البروتينات يعتبره الجسم غريبا ويهاجمه.

وبحسب “دويتشه فيله”، فإنه “بعد حصول المتطوع على التطعيم يفترض أن تبدأ خلاياه بإنتاج البروتين الخاص بفيروس كورونا، ليبدأ الجهاز المناعي نشاطه ويهاجمه، فتتكون مناعة لدى الشخص ضد مرض كوفيد 19”.

يذكر أن “كيور فاك” أعلنت حصولها على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 85 مليون دولار للعمل على تجارب لقاحات ضد كورونا.

يشار إلى أن ألمانيا سجّلت نحو 200 ألف إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، وتشافى نحو 184 ألفا.