وزير الداخلية يحيل 5 مناقصات للنيابة العامة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أنه أحال خمس مناقصات للنيابة العامة.

وقال الصالح عبر حسابه على «تويتر»: «الحاقا لاجتماعنا السابق، التقيت اليوم برئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ونائبه عادل الصرعاوي وسلمتهم تقريرا باجراءات الوزارة بشأن ملاحظات الديوان عن السنة المالية السابقة».

وأوضح أنه تم تسوية 80 بالمئة من الملاحظات و20 بالمئة تسوية جزئية وجاري استكمالها، وأحيلت خمس مناقصات للنيابة العامة.

وتوجه الصالح بالشكر والتقدير على الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة كما أثنى على دور أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية وملاحظتهم على ميزانية وزارة الداخلية، وأشيد في الوقت ذاته على التزام رجال الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لما جاء في تقرير الديوان.

وكان وزير الداخلية قد اجتمع في 24 ديسمبر 2019، مع رئيس ديوان المحاسبة الأخ فيصل الشايع ونائبه الأخ عادل الصرعاوي وقيادي الديوان لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها ملاحظات الديوان على ميزانية وزارة الداخلية واحكام رقابته عليها لضمان عدم تكرار حوادث الاعتداء على المال العام كما حدث في “مصروفات الضيافة”.