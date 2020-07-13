إغلاق بعد فوات الأوان.. فلوريدا تكسر “أسوأ أرقام كورونا”

والرقم الذي نشرته الأحد وزارة الصحة في فلوريدا يمثل زيادة بنحو النصف (47%)، مقارنة مع عدد الإصابات الجديدة المسجلة في اليوم السابق .

كما سجلت الولاية 45 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 .

وخلال 5 أيام سجلت فلوريدا 55842 إصابة بفيروس كورونا المستجد .

وحتى الآن كانت كاليفورنيا قد سجلت الرقم القياسي للإصابات الجديدة في 24 ساعة مع اعلان 11694 حالة الأربعاء، تليها نيويورك مع 11571 حالة في 14 أبريل .

وكان حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس قرر بدء الرفع التدريجي للعزل اعتبارا من الرابع من مايو، قبل غالبية ولايات البلاد .

والخميس، أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي أن فلوريدا خرجت من العزل قبل أن تشكل كل مؤشرات الصحة العامة تبريرا لهذا القرار .

واحتج رون دوسانتيس على هذا التقييم، مؤكدا أن قراره يستند إلى أرقام الإصابات في حينها .

ونهاية يونيو تراجع الحاكم عن موقفه وأمر بإغلاق الحانات للحد من تفشي وباء كوفيد-19، لكن عدد الحالات استمر في الارتفاع .

وكان الحاكم رفض حتى الآن جعل وضع الكمامات إلزاميا في فلوريدا .