أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية.

وقال المصدر في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء إن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية يعد إمعانا في انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلا لجهود إحلال السلام وتهديدا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقويضا لاستقرار المنطقة مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل ‏مسؤولياته في وضع حد لهذه العمليات الإرهابية.

وأكد المصدر تضامن دولة الكويت ووقوفها التام ‏مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات ويحفظ أمنها واستقرارها.