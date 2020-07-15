قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء إنه ضمن إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين كجماعات إرهابية.

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تأتي مؤكدة حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز.

وذكر أنه تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.