اعلنت السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 42 وفاة بالإضافة إلى 2671 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 2325 متوفى و240474 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 183048 حالة بعد تسجيل 5488 حالة شفاء جديدة.