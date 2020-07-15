قرر مجلس جامعة الكويت في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة مدير الجامعة بالإنابة الدكتور فايز الظفيري وبحضور الأعضاء استئناف الدراسة للعام الجامعي (2019/2020) في 9 أغسطس المقبل بنظام التعليم عن بعد.

وقال أمين عام الجامعة الدكتور مثنى الرفاعي في تصريح عقب الاجتماع ان المجلس ناقش عددا من البنود اهمها استئناف الدراسة (عن بعد) وبعد اطلاعه على الاجراءات والاستعدادات قرر الموافقة وفقا لضوابط محددة سيقرها في اجتماعه المقبل.

واشار الرفاعي الى ان الاجتماع قرر ايضا البدء بتطبيق برنامج (الدكتوراه في الصيدلة) اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2020/2021 كما قرر ترقية 13 عضو هيئة التدريس في الجامعة لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك.

ومن جانب اخر اعلن مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات الدكتور محمد الظفيري في تصريح مماثل عن استئناف مكتبة الطالب عملهااعتبارا من يوم غد الخميس.

وشدد الظفيري انه على الطلبة والباحثين الراغبين بارتياد المكتبة الالتزام بالشروط الصحية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحصول على موعد من خلال الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccCXxoBmRGCRWgChDNnxfPwhpLrz4CskEvKGhvuNmPod1daw/viewform?vc=0&c=0&w=1