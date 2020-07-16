تعرضت الحسابات الرسمية لشخصيات أمريكية بارزة على موقع (تويتر) الإلكتروني للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء للاختراق على أيدي قراصنة دعوا متابعي تلك الحسابات إلى التبرع عن طريق العملة الرقمية (بيتكوين).

وقال موقع (تويتر) في تغريدة نشرها عن الموضوع “نحن على علم بحادث أمني يؤثر على الحسابات على تويتر.. نحقق في الأمر ونقوم باتخاذ خطوات للتغلب عليه”.

وضمت قائمة الشخصيات البارزة التي تعرضت حساباتها للاختراق كلا من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن الى جانب المليارديرين بيل غيتس وإيلون ماسك إضافة إلى مؤسس موقع (أمازون) الإلكتروني جيف بيزوس والمغني كيني ويست والعمدة السابق لمدينة (نيويورك) مايكل بلومبرغ.

وتم حذف التغريدات التي نشرت على حسابات الشخصيات بعد وقت قصير من نشرها لكن يحتمل أنها وصلت لأعداد كبيرة من رواد الموقع نظرا لكثرة أعداد متابعي الأشخاص الذين كانوا ضحية للاختراق.