أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس عدم تسجيل اي وفيات او اصابات “محلية” جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما سجلت حالة اصابة واحدة “وافدة” فقط خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83612 شخصا فيما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا. وأكدت انه لم يتم تسجيل اي حالة إصابة بعدوى “محلية” وخاصة في العاصمة بكين لليوم العاشر على التوالي كما لم تسجل ايضا اي حالة اصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت انها سجلت حالة اصابة واحدة “وافدة” من الخارج لمسافر قادم إلى الصين وتحديدا في مدينة (شنغهاي) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1989 حالة.

واشارت إلى ان 26 شخصا غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78719 شخصا بينما لا يزال 259 شخصا يتلقون العلاج.

وعن الحالات خارج بر الرئيسي اشارت اللجنة الى تسجيل 1588 حالة مؤكدة حتى نهاية أمس الاربعاء من بينها 10 وفيات في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة و46 إصابة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة فيما سجلت (تايوان) 451 حالة منها سبع حالات وفاة.

ولفتت الى مغادرة 1241 مريضا في (هونغ كونغ) و45 في (مكاو) و440 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.