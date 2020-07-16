أظهرت احصائيات اليوم الخميس تسجيل نحو 66 الف اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة فيما اقترب اجمالي اصابات الجائحة من مليوني حالة في البرازيل.

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 66273 إصابة بالفيروس التاجي بالإضافة إلى 941 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 3497847 اصابة و137407 حالات وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 39924 اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حصيلة الجائحة إلى 1996748 حالة.

وأضافت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية انه تم أيضا تسجيل 1233 حالة وفاة ليصل اجمالي عدد الضحايا جراء انتشار الفيروس في البلاد الى 75366 حالة.