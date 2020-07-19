ديوان المحاسبة: 1.1 مليار دينار تعاقدات الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا

أعلن ديوان المحاسبة أن قيمة التعاقدات الحكومية، التي أقرها الديوان منذ بداية أزمة «كورونا» في 12 مارس وحتى 29 يونيو الماضي، بلغت 1.101 مليار دينار.

وكشف تقرير حديث لـ «الديوان»، أن «إجمالي الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة بلغ 849 موضوعاً، 37% منها مرتبطة بالفيروس، و63% موضوعات طارئة».

وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاقدات الطارئة المرتبطة بمكافحة «كوفيد 19» بلغت 405 ملايين دينار، في حين وصل إجمالي التعاقدات الطارئة الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر بمكافحة تداعيات الفيروس إلى 696 مليوناً.

ولفت إلى أن قيمة تعاقدات وزارة الصحة خلال تلك الفترة مثّلت 32% من إجمالي تلك التعاقدات، بـ 274 موضوعاً بقيمة 267 مليون دينار، في حين كان 7% من تلك المواضيع تعاقدات خاصة بوزارة الدفاع بـ 58 موضوعاً بـ 87 مليوناً، و5% منها لوزارة الكهرباء والماء بـ 46 موضوعاً بقيمة 174 مليوناً، وشملت مناقصة أعمال صيانة وإصلاح محطات التحويل الرئيسية بنحو 84 مليوناً.