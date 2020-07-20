انطلق (مسبار الأمل) الاماراتي اليوم الاحد من مركز (تانيغاشيما) الفضائي في اليابان على متن صاروخ الاطلاق (اتش 2 ايه) في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.

وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) انه “من المخطط ان ينفصل (مسبار الأمل) عن الصاروخ بعد ساعة من عملية الاطلاق وعقبها بدقائق سيقوم بتشغيل الألواح الشمسية قبل ان يتم اول اتصال مع مركز التحكم الارضي في مركز محمد بن راشد للفضاء”.

واضافت الوكالة انه من المقرر أن يتم بعد 28 يوما من الاطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة اماراتية.

واوضحت ان (مسبار الأمل) سيصل الى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الامارات بالذكرى ال50 لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.

واشارت الى ان مشروع الامارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) وهو أول مشروع عربي واسلامي لدراسة الكوكب الأحمر “كان ثمرة الجهود العلمية التي شارك فيه 200 مهندس ومهندسة من أبناء وبنات الإمارات على مدى الأعوام الستة السابقة وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ”.

ولفتت الى ان المشروع منذ اطلاقه في العام 2014 حقق العديد من الانجازات العلمية من بينها انجاز 200 تصميم تكنولوجي علمي جديد وتصنيع 66 قطعة من مكونات المسبار في الامارات.

وبينت ان قصة نقل المسبار الى محطة الاطلاق الفضائية في اليابان تمت في ظل ظروف صعبة وغير مسبوقة في العالم جراء جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19 ) وما ترتب على ذلك من تحديات فنية ولوجستية في مقدمتها تعطل الملاحة الجوية وحركة النقل في مختلف أنحاء العالم.

واكدت انه برغم هذه الظروف نجح فريق (مسبار الأمل ) في اتمام عملية النقل حسب الجدول الزمني المقرر في رحلة استغرقت أكثر من 83 ساعة برا وجوا وبحرا “ومرت بثلاث مراحل رئيسية روعي خلالها اتخاذ تدابير واجراءات لوجستية محكمة لضمان ايصال المسبار الى وجهته النهائية قبل الاطلاق في وضعية مثالية”