توصلت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إلى اتفاق بقيمة 95ر1 مليار دولار مع شركة (فايزر) العالمية للأدوية لإنتاج وتسليم 100 مليون جرعة من لقاح فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في أعقاب نجاح تصنيع اللقاح والموافقة عليه.

جاء ذلك في بيان لوزير الصحة الأمريكي أليكس عازار مضيفا ان الولايات المتحدة ستحصل على نحو 500 مليون جرعة إضافية وذلك بالمجان بما يتفق مع تعهد الحكومة بتوفير لقاح (كورونا) بالمجان للأمريكيين”.

وأضاف اننا نعمل على توفير مجموعة من اللقاحات لزيادة احتمالات التوصل الى لقاح فعال بنهاية العام الجاري.

وأوضح انه “اعتمادا على نجاح التجارب السريرية فإن اتفاق اليوم من شأنه أن يسمح بتسليم نحو 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركتي (فايزر) و(بيو ان تيك) الألمانية للأدوية”.

وبموجب الاتفاق “ستتلقى الحكومة الامريكية 100 مليون جرعة من لقاح (BNT162) الذي اشتركت في تطويره شركتي (فايزر) و(بيو ان تيك) بعد نجاح (فايزر) في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.