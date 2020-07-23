“التربية”: توجه نحو تخفيض الرسوم الدراسية عن فترة تفعيل التعليم عن بعد بالمدارس الخاصة

التقت وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي مع أصحاب المدارس الخاصة أمس لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة باستكمال العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في المدارس الاجنبية والصف الثاني عشر في المدارس العربية وبدء العام العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ عن طريق التعليم عن بعد مراعية التوصيات الصحية والاجراءات الاحترازية بحسب توصيات وزارة الصحة. وأكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة على الايمان التام بدور مؤسسات التعليم الخاص في النهوض بالعملية التعليمية ومساهمتها الفاعلة في تربية وإعداد النشء، بالإضافة إلى حرص وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وتوجيهاته للإستماع لوجهات نظر المدارس الخاصة والوقوف علي رؤيتها للمرحلة المقبلة.

وأوضح الحويلة أن الغاية الأساسية خلال المرحلة المقبلة في التعليم عن بعد هي تحقيق المعادلة الهامة وهي توفير التعليم المتزامن التفاعلي لأبنائنا الطلاب من جانب ،

ومن جانب آخر توافر مصادر التعلم كافة لهم في المنصات التعليمية بما يسمح لهم بتنمية قدراتهم في البحث والتدريب والتعلم الذاتي. وأشار إلى أن اللقاء مع السادة أصحاب المدارس الخاصة تناول سبعة محاور أساسية وهي:-

المحور الأول : الاستعدادات والإجراءات التي باشرتها المدارس الخاصة في تحويل مسار التعليم الي التعليم عن بعد . المحور الثاني :المناقشة والاستماع إلى المعايير التي اتخذتها المدارس الخاصة في اختيار نظام ادارة التعليم عن بعد وكيفية اختيار المنصات التعليمية الالكترونية من حيث المنظورين الأكاديمي والفني والمعايير الاساسية التي يقوم عليها المحتوي العلمي ومصادر التعلم وتنظيم الحضور والمشاركة وآليات التقييم وخلافها .

المحور الثالث : توجه وزارة التربية نحو استكمال العام الدراسي 2019/2020 في المدارس الأجنبية عبر وسائل التعليم عن بعد .

المحور الرابع : استكمال العام الدراسي 2019/2020 للصف الثاني عشر في المدرس العربية الأهلية والنموذجية عبر التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد .

المحور الخامس : توجه الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس الأجنبية ذات الأنظمة التعليمية ( الهندية والباكستانية والفلبينية ) مطلع شهر أغسطس 2020 .

المحور السادس : انطلاق العام الدراسي الجديد 2020/2021 في عموم المدارس الخاصة عبر وسائل التعليم عن بعد ومقترحاتكم وتصورات المدارس الخاصة في كيفية استفادة أبنائنا الطلاب من التعليم عن بعد لا سيما بالنسبة لطلاب رياض الأطفال وابنائنا من ذوي الإعاقة .

المحور السابع : توجه الوزارة نحو تخفيض الرسوم الدراسية عن فترة تفعيل التعليم عن بعد بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للطلاب ومدي تحقيق الاستفادة من مسار التعليم عن بعد بالتوازي مع ضمان جودة التعليم .

وأكد أن نتائج هذا الاجتماع كانت مثمرة للغاية حيث استمعنا لكافة وجهات النظر والى ماتم من جانب السادة اصحاب المدارس الخاصة من تطورات في تحويل مسار التعليم الي المسار التكونولوجي كما اطلعنا علي استفساراتهم واجبنا علي تساؤلاتهم من خلال المختصين بقطاع التعليم الخاص والنوعي بالقدر الذي تنظمه القرارات واللوائح السارية وذكر أن القطاع يعكف في الوقت الراهن علي تنظيم عمل المدارس الخاصة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بموجب قرارات تنفيذية ولوائح تنظيمة بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حسن سير العمل بالمدارس الخاصة وانتظامه.