قرر مجلس الوزراء الكويتي الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل مع تطبيق منع التجول في جميع أرجاء البلاد في الفترة من التاسعة مساء وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي وذلك حتى إشعار آخر.

كما قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم الخميس إلغاء العزل التام المفروض على منطقة الفروانية اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل فضلا عن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية وذلك بحسب ما ذكره رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في مؤتمر صحفي عقد بقصر السيف.

وقال المزرم إن مجلس الوزراء كلف الوزراء بتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل فضلا عن تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات.

وأضاف أن مجلس الوزراء قد أحيط علما بقرار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بمنع التجول في جميع مناطق البلاد وتقييد حركة المرور بها من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الثالثة صباحا من اليوم التالي وذلك اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء 28 يوليو وحتى إشعار آخر.

وذكر أن المجلس أحيط كذلك بقرار وزير الصحة بإلغاء العزل التام المفروض على منطقة الفروانية اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل مع الإبقاء على كافة التجهيزات والاستعدادات التي تم اتخاذها للعزل من قبل الجهات المعنية.

وأشار المزرم إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن.

وذكر أن المجلس قرر كذلك إغلاق أسواق بيع الأغنام خلال اليوم الأول من عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة بتاريخ 31 يوليو مع استخدام نظام حجز المواعيد المسبقة لذبح الأضاحي في المسالخ.

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماع استثنائي عقده بتاريخ 25 يونيو الماضي البدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتعديل مواعيد حظر التجول الجزئي ليصبح من الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا اعتبارا من 30 يونيو الماضي.

يذكر ان مجلس الوزراء اعتمد بتاريخ 28 مايو الماضي خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وشملت خمس مراحل وخمسة معايير أساسية للانتقال بين المراحل وهي (مقياس انتقال العدوى – ثبات أرقام الإصابات لفترة كافية – انخفاض نسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة – انخفاض نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات – انخفاض نسبة المصابين من المسحات اليومية).

وبحسب ما أشار إليه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق حين اعتماد مجلس الوزراء الخطة سالفة الذكر فسيتم تقييم كل مرحلة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل ثم سيتم تحديد الاستمرار في المرحلة أو الانتقال إلى المرحلة الأقل تشددا.